Мусаев прокомментировал возвращение Уткина в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о подписании Даниила Уткина.

Он вернулся в качестве свободного агента и заключил контракт до 30 июня 2029 года.

– Как оцениваете этот трансфер? Насколько на него рассчитываете?

– Конечно, рассчитываем, если сделали этот трансфер. Мы хорошо знаем друг друга. Наша задача – вернуть того Уткина, который уезжал из «Краснодара».

У него очень хорошее понимание игры, техническая подготовленность. Много говорить не хотелось бы, впереди много работы.

Повторюсь еще раз: надеюсь, мы скоро увидим прежнего Даниила Уткина, который уезжал отсюда пять лет назад.