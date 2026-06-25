Мусаев прокомментировал возвращение Уткина в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о подписании Даниила Уткина.
Он вернулся в качестве свободного агента и заключил контракт до 30 июня 2029 года.
– Как оцениваете этот трансфер? Насколько на него рассчитываете?
– Конечно, рассчитываем, если сделали этот трансфер. Мы хорошо знаем друг друга. Наша задача – вернуть того Уткина, который уезжал из «Краснодара».
У него очень хорошее понимание игры, техническая подготовленность. Много говорить не хотелось бы, впереди много работы.
Повторюсь еще раз: надеюсь, мы скоро увидим прежнего Даниила Уткина, который уезжал отсюда пять лет назад.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»