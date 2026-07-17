Генич сказал, в каком качестве Дзюба нужен «Спартаку»

Комментатор Константин Генич высказался о возможности перехода нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

«Нет шансов. Ни единого шанса. Прекрасно отношусь к Артему, он величайший бомбардир в истории российского футбола. Но он ни в каком качестве «Спартаку» не нужен. Если только как медиапредставитель на собраниях. Если Артем хочет еще поиграть, то «Спартак» точно не является для него вариантом.

Он бы мог пригодиться «Родине» для привлечения дополнительного внимания. Это Москва, клуб только вышел в РПЛ. Получил бы адекватный футбольный контракт и выходил бы на 10 минут последних, а всем бы было интересно на это смотреть. Дзюба в «Родине» был бы как Неймар в Бразилии или как Роналду в Португалии. Месси же в 39 лет феерит за сборную, почему Дзюбе не забить в том же возрасте пару важных мячей за «Родину»?

Большие клубы Дзюбоманию уже пережили. Дзюба говорил о том, что возвращение в «Спартак» было бы красивой историей? Да, он-то хочет. Но москвичи могут выйти с предложением к Артему и позвать его не как футболиста, а в коммерческий отдел или в маркетинг.

Если «Спартак» такое предложение сделал бы, то не думаю, что Артем согласился бы. Не так-то просто закончить. Дзюба может на публику заявлять, что готов завершить карьеру, но силы-то у него есть и он тренируется. Поэтому вижу вариант либо с «Родиной», либо закончить», – сказал Генич.