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  • Соболев объяснил, почему не смог уйти из «Спартака» в «Зенит» по-хорошему

Соболев объяснил, почему не смог уйти из «Спартака» в «Зенит» по-хорошему

17 июля, 14:49
5

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своeм трансфере из «Спартака» летом 2024 года.

«Никаких обид у меня нет. Я хотел уйти по-хорошему, но «хороших» переходов из «Спартака» в «Зенит», наверное, не бывает. Понятно, что были какие-то недопонимания. «Спартак» предлагал остаться, но это было моe решение.

Со Станковичем я разговаривал раз пять за месяц. Он хотел, чтобы я остался. Но я уже принял решение», – сказал Соболев.

  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро. До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (5)
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ПалкоВводецъ007
1784294620
Из свинарни по хорошему не уходят. Следующим будет Барко. Гыгыгы
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rash1959
1784294667
По-хорошему ты ниоткуда не уходил. И из болота со временем тебя выкинут как использованную резинку. Будешь болтаться в фнл, как та резинка на ветках.
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ziborock
1784296383
Все говно из Москвы уплывает в Питер! И не важно по хорошему оно плывет или по плохому!
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