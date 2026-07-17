Соболев объяснил, почему не смог уйти из «Спартака» в «Зенит» по-хорошему

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своeм трансфере из «Спартака» летом 2024 года.
«Никаких обид у меня нет. Я хотел уйти по-хорошему, но «хороших» переходов из «Спартака» в «Зенит», наверное, не бывает. Понятно, что были какие-то недопонимания. «Спартак» предлагал остаться, но это было моe решение.
Со Станковичем я разговаривал раз пять за месяц. Он хотел, чтобы я остался. Но я уже принял решение», – сказал Соболев.
- 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
- Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро. До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.
Источник: «Чемпионат»