Соболев объяснил, почему не смог уйти из «Спартака» в «Зенит» по-хорошему

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своeм трансфере из «Спартака» летом 2024 года.

«Никаких обид у меня нет. Я хотел уйти по-хорошему, но «хороших» переходов из «Спартака» в «Зенит», наверное, не бывает. Понятно, что были какие-то недопонимания. «Спартак» предлагал остаться, но это было моe решение.

Со Станковичем я разговаривал раз пять за месяц. Он хотел, чтобы я остался. Но я уже принял решение», – сказал Соболев.