Тюкавин поставил точку в слухах о переходе в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что остается в московском клубе.

– Клуб заявил, что летом ты не продаешься. Как отреагировал?

– Клуб прокомментировал слухи, которые были в прессе. От меня что нужно? Воспринял новость спокойно.

У меня был и есть контракт с «Динамо». Я доволен, что остался.