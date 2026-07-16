Тюкавин поставил точку в слухах о переходе в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что остается в московском клубе.
– Клуб заявил, что летом ты не продаешься. Как отреагировал?
– Клуб прокомментировал слухи, которые были в прессе. От меня что нужно? Воспринял новость спокойно.
У меня был и есть контракт с «Динамо». Я доволен, что остался.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- По разным данным, «Зенит» предлагал за Тюкавина от 25 до 30 миллионов евро.
Источник: Sport24