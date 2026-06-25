Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался по поводу возвращения в состав сборной Бразилии.

В ночь на четверг он вышел на замену в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии (3:0).

«Очень рад, что спустя три года снова надел футболку национальной сборной. Было тяжело находиться вне команды во время предыдущих матчей, но я не отдыхал.

В течение 25 дней я усердно тренировался, чтобы подойти к играм в хорошей форме. Так что я очень счастлив, очень доволен.

Выходя на поле, я испытывал разные эмоции. Слава Богу, все сложилось, и мне удалось вернуться. Сколько времени я готов проводить на поле? 200 минут», – пошутил 34-летний форвард.