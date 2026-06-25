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Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026

25 июня, 16:02
3

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался по поводу возвращения в состав сборной Бразилии.

В ночь на четверг он вышел на замену в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии (3:0).

«Очень рад, что спустя три года снова надел футболку национальной сборной. Было тяжело находиться вне команды во время предыдущих матчей, но я не отдыхал.

В течение 25 дней я усердно тренировался, чтобы подойти к играм в хорошей форме. Так что я очень счастлив, очень доволен.

Выходя на поле, я испытывал разные эмоции. Слава Богу, все сложилось, и мне удалось вернуться. Сколько времени я готов проводить на поле? 200 минут», – пошутил 34-летний форвард.

  • Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
  • Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 129 матчах.

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Источник: UOL Esporte
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Сантос Бразилия Шотландия Неймар
Комментарии (3)
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рылы
1782394122
помню, был товарняк с бразилией в лужниках 22 марта 2018, в январе начали продавать билеты. ну и все, конечно, купили дорогие билеты, чтобы посмотреть на неймара, тогда он ещё был хорош. билеты раскупили, наверное, моментально. а в итоге этот мудень получил травму в феврале и вообще не приехал. ладно, мне из питера добраться легко и недорого, ничего не потерял, по сути. но там были люди из всяких владивостоков, которые ещё в январе закупились билетами на матч, перелёты, гостиницы и т.д. только чтобы увидеть его вживую. и такой облом.
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Plyash
1782408644
Удачи тебе , Неймар , шансы у тебя весьма неплохие . Ищущий , да обрящет .
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