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  • Джорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»

Джорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»

25 июня, 16:59
8

Джорджина Родригес, будущая жена Криштиану Роналду, рассказала о нежелании 41-летнего форварда «Аль-Насра» завершать профессиональную карьеру.

«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью». На это он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – это моя страсть».

Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя.

И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», – заявила Джорджина.

  • В мае Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии – чемпионство с «Аль-Насром».
  • После этого он отправился на шестой ЧМ в карьере со сборной Португалии, где уже оформил дубль.
  • Сейчас на счету Криштиану 975 голов.
  • После ЧМ-2026 у него будет свадьба с Джорджиной в кафедральном соборе Фуншала на Мадейре.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Комментарии (8)
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Semenycch
1782397023
Мерзость! Модель человека!
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kanaev
1782397259
Тогда ****@ц будет сборной Португалии!В клубах пусть играет а в сборной только мешает!Забил Узбекистану?Ну ещё бы не забить!
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АК 68
1782397822
Может и до 80-ти, только где и как.
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NewLife
1782400935
Из-за близости к телу она знает точно, как никто другой.😁
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Mirak92
1782401574
С Узбеками гол забил, все тащер) с условной Испанией захлебнеться, будет пешком ходить.
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Skull_Boy
1782402689
Ходить пешком и забивать голы могучим узбекам и Лихтенштейну это да, но не играть
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гууд
1782402750
Следующий чм уже выйдет с кислородной маской? Время настало, пора уходить...
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Plyash
1782406268
Джорджина , только от тебя зависит , когда закончит Рони , тем более происходит это еженочно , и даже , смею предположить , ежедневно . Удачи Вам , ребята .
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