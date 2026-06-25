Джорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»

Джорджина Родригес, будущая жена Криштиану Роналду, рассказала о нежелании 41-летнего форварда «Аль-Насра» завершать профессиональную карьеру.

«Я часто говорю: «Криш, у тебя уже и так все есть, давай хоть немного наслаждаться жизнью». На это он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – это моя страсть».

Невероятно, что и по сей день он сохраняет ту же мотивацию в футболе, что была у него в день нашей встречи. Не бывает так, чтобы он не отдал всего себя.

И когда люди спрашивают, когда он закончит… Откровенно говоря, он может играть до 50 лет», – заявила Джорджина.