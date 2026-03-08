Введите ваш ник на сайте
Роналду выложил фото из постели с Джорджиной в Международный женский день

Вчера, 19:09
6

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях. Он поздравил девушек с Международным женским днем.

Нападающий «Аль-Насра» выложил фотографии со своей невестой Джорджиной Родригес, а также с матерью с дочками.

«Окружен сильными женщинами! Джио, мои дочери, мама, сестры… Я благодарен вам каждый день. С Международным женским днем!» – написал Роналду.

  • Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже более 9 лет. Они познакомились летом 2016 года в Мадриде, когда Джорджина работала продавцом в бутике Gucci.
  • В августе 2025 года пара официально объявила о помолвке, а свадьба запланирована на сентябрь 2026 года, сразу после окончания ЧМ-2026.
  • На текущий момент в их семье воспитывается 5 детей.

Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spartak_88
1772987460
А фулл видео будет, раз бомба в такое превратилось??
Ответить
Spartak_forv@
1772988749
Марина Горячкина такого не простит((Забыл её упомянуть
Ответить
опус 2
1772991599
Такие постановочные постельные фото ,только подтверждают то ,что женщины ему не интересны
Ответить
