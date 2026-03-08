Роналду выложил фото из постели с Джорджиной в Международный женский день

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях. Он поздравил девушек с Международным женским днем.

Нападающий «Аль-Насра» выложил фотографии со своей невестой Джорджиной Родригес, а также с матерью с дочками.

«Окружен сильными женщинами! Джио, мои дочери, мама, сестры… Я благодарен вам каждый день. С Международным женским днем!» – написал Роналду.