Роналду выложил фото из постели с Джорджиной в Международный женский день

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях. Он поздравил девушек с Международным женским днем.
Нападающий «Аль-Насра» выложил фотографии со своей невестой Джорджиной Родригес, а также с матерью с дочками.
«Окружен сильными женщинами! Джио, мои дочери, мама, сестры… Я благодарен вам каждый день. С Международным женским днем!» – написал Роналду.
- Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже более 9 лет. Они познакомились летом 2016 года в Мадриде, когда Джорджина работала продавцом в бутике Gucci.
- В августе 2025 года пара официально объявила о помолвке, а свадьба запланирована на сентябрь 2026 года, сразу после окончания ЧМ-2026.
- На текущий момент в их семье воспитывается 5 детей.
Источник: «Бомбардир»