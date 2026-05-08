Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался в центре конфликта после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».
Покидая поле, португальский форвард вступил в словесную перепалку с представителями тренерского штаба соперника.
Стороны обменялись претензиями, однако ситуацию удалось быстро успокоить благодаря вмешательству арбитра.
- «Аль-Наср» выиграл со счетом 4:2.
- Роналду стал автором третьего гола – де-факто победного.
- Теперь на его счету 971 забитый мяч в карьере.
- Также Криштиану стал первым европейцем в истории саудовской лиги со 100+ голами.
