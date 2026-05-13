Заявление Роналду после упущенной победы в чемпионском матче

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях по итогам матча с «Аль-Хилялем».

«Аль-Наср» упустил победу на 98-й минуте из-за вратарской ошибки.

41-летний Роналду к тому моменту уже был заменен.

Если бы команда португальца выиграла, то стала бы чемпионом впервые с 2019 года.

«Аль-Наср» сохраняет лидерство и гарантирует себе титул в случае победы над «Дамаком» 20 мая.

Криштиану за 3,5 года в Саудовской Аравии не выиграл ни одного крупного трофея.

«Мечта близка. Выше головы, осталось сделать еще один шаг! Спасибо всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!» – написал Роналду.