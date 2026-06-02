Барко попросил «Спартак» отпустить его в «Индепендьенте»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко через агента направил официальное письмо красно-белым с просьбой принять предложение «Индепендьенте».

Он хочет вернуться в Аргентину, чтобы быть ближе к дочери. Сообщалось, что клуб из Авельянеды готов арендовать игрока на год с опцией выкупа 50% прав на игрока.

При этом Барко сообщил руководству «Спартака» о желании продлить контракт, который истекает через один сезон. Взамен он запросил аренду в «Индепендьенте». «Спартак» отклонил предложение, но переговоры продолжаются.