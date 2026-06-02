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Барко попросил «Спартак» отпустить его в «Индепендьенте»

2 июня, 10:07
9

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко через агента направил официальное письмо красно-белым с просьбой принять предложение «Индепендьенте».

Он хочет вернуться в Аргентину, чтобы быть ближе к дочери. Сообщалось, что клуб из Авельянеды готов арендовать игрока на год с опцией выкупа 50% прав на игрока.

При этом Барко сообщил руководству «Спартака» о желании продлить контракт, который истекает через один сезон. Взамен он запросил аренду в «Индепендьенте». «Спартак» отклонил предложение, но переговоры продолжаются.

  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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Источник: Clarin
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (9)
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oyabun
1780385015
Какие то взаимоисключающие вещи - "продлить контракт" и "запросить аренду в...". Смысл продлевать контракт, если игрок тут же уедет? И навряд ли уже вернется.
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NewLife
1780388519
Вот развели бодягу. Надо понимать, что агент тупо использует непроходное желание аргентинцев арендовать Барко для поднятия градуса переговоров по новому контракту, а Бомбардир старается публиковать для кликбейта каждый высер х.з. кого, потому что это про Спартак.
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R_a_i_n
1780391263
На Суперкубок отыграй и свободен!
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zigbert
1780391694
Руководство Спартака должно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Дело то не шуточное.
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Томик
1780407446
Судя по хитрожопости, создается впечатление, что их предки копали чёрное море.
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alefreddy
1780418843
пусть арендуют с продажей-ну нет у него желания здесь играть
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