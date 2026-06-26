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  • Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»

Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»

Сегодня, 14:00
5

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Наиля Умярова в «Севилью».

«Умярову подойдет испанский чемпионат. В Испании говорят о том, что «Севилья» не интересуется Наилем. Трансферы должны быть оформлены в тишине.

У «Севильи» были большие проблемы в прошедшем сезоне, команда могла вылететь. В новом сезоне в клубе будет перезагрузка, поиск новых игроков. Раз говорят об Умярове, значит агенты хорошо работают. Наиль может заиграть в «Севилье», он неплохо провел сезон в «Спартаке», понимает испанский футбол», – сказал Ледяхов.

  • 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
  • Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Умяров Наиль Ледяхов Игорь
Комментарии (5)
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Император 1
1782473465
Зачем вы этот бред публикуете, Севилья им не интересуется
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ScarlettOgusania
1782474863
Севилья в долгах, как в шелках, какие могут быть "разговоры" о трансфере Умярова, если в команде введен лимит по ЗП в 22 лимона евро, финансовый кризис с долгом в 20 лимонов, спонсор Midea Group отказался от них...🤭 им бы продать что-нибудь нужное подороже...🤑
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Литейный 4 (returned)
1782481081
ПаЦталом. Где Умяров и где Севилья. Он даже дубль не потянет в Севильи. Быть ему вечно в свинарне. Гыгыгы
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zigbert
1782490114
С такими проблемами в Севилье лучше туда не переходить сейчас,даже если бы трансфер был возможен.
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