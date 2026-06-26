Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Наиля Умярова в «Севилью».

«Умярову подойдет испанский чемпионат. В Испании говорят о том, что «Севилья» не интересуется Наилем. Трансферы должны быть оформлены в тишине.

У «Севильи» были большие проблемы в прошедшем сезоне, команда могла вылететь. В новом сезоне в клубе будет перезагрузка, поиск новых игроков. Раз говорят об Умярове, значит агенты хорошо работают. Наиль может заиграть в «Севилье», он неплохо провел сезон в «Спартаке», понимает испанский футбол», – сказал Ледяхов.