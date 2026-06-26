Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Умярова заиграть в «Севилье»

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Наиля Умярова в «Севилью».
«Умярову подойдет испанский чемпионат. В Испании говорят о том, что «Севилья» не интересуется Наилем. Трансферы должны быть оформлены в тишине.
У «Севильи» были большие проблемы в прошедшем сезоне, команда могла вылететь. В новом сезоне в клубе будет перезагрузка, поиск новых игроков. Раз говорят об Умярове, значит агенты хорошо работают. Наиль может заиграть в «Севилье», он неплохо провел сезон в «Спартаке», понимает испанский футбол», – сказал Ледяхов.
- 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»