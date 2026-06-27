Заявление «Зенита» по Тюкавину

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался об интересе клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

– Агент Тюкавина подтверждал, что «Зенит» интересуется Константином и речь шла о сумме порядка 25 миллионов евро.

– Раз агент Тюкавина сказал, значит, это правда.