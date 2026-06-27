Заявление «Зенита» по Тюкавину

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался об интересе клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.
– Агент Тюкавина подтверждал, что «Зенит» интересуется Константином и речь шла о сумме порядка 25 миллионов евро.
– Раз агент Тюкавина сказал, значит, это правда.
- 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»