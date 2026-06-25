13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) тестировало игроков «Спартака» гораздо чаще, чем футболистов других клубов России в первые пять месяцев 2026 года.

Всего за это время проверку прошли 13 игроков красно-белых. По два раза были протестированы Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Помазун и Антон Заболотный, по одному – Никита Массалыга, Владислав Саусь, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Илья Самошников и Даниил Зорин.

При этом РУСАДА протестировало только по 6 игроков «Оренбурга» и «Балтики», по 4 – «Динамо» и «Рубина», 3 – из ЦСКА, по 2 – из «Акрона», «Ахмата» и «Краснодара», 1 – из «Ростова».

Соответственно не проверяли футболистов «Зенита», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Динамо Мх», «Пари НН» и «Сочи».

Всего с января по май было проверено 43 игрока РПЛ.