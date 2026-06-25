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  • 13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0

13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0

Сегодня, 12:48
41

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) тестировало игроков «Спартака» гораздо чаще, чем футболистов других клубов России в первые пять месяцев 2026 года.

Всего за это время проверку прошли 13 игроков красно-белых. По два раза были протестированы Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Помазун и Антон Заболотный, по одному – Никита Массалыга, Владислав Саусь, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Илья Самошников и Даниил Зорин.

При этом РУСАДА протестировало только по 6 игроков «Оренбурга» и «Балтики», по 4 – «Динамо» и «Рубина», 3 – из ЦСКА, по 2 – из «Акрона», «Ахмата» и «Краснодара», 1 – из «Ростова».

Соответственно не проверяли футболистов «Зенита», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Динамо Мх», «Пари НН» и «Сочи».

Всего с января по май было проверено 43 игрока РПЛ.

  • «Зенит» в сезоне-2025/26 победил в РПЛ, «Спартак» выиграл FONBET Кубок России.
  • 3 мая стало известно, что форвард красно-белых Антон Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА рразрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (41)
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Semenycch
1782382248
Ну а что удивляться то? Игроки Спартака, по крайней мере один, а может быть и больше, торговали и возможно торгуют тяжелыми наркотиками в оптовых количествах. Таких нужно контролировать жестко! 🤨
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FROLL007
1782382405
За свинарней глаз да глаз нужен. То бромонтан жрали вёдрами то замешаны в укрывательстве преступника, который тоннами кокс перевозил. Гыгыгы
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Юбиляр
1782382472
Ну а что удивляться то? Проверишь так вот игрока Зенита ненароком а он под "кайфом", надо проверять остальных, а они тоже и что тогда - отбирать чемпионство в липовый юбилей ??? СКАНДАЛ !!!... Ну уж Вендела то точно надо проверять - чем он там занимался в отпуску ?!🤣
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Semenycch
1782382502
Где топот свинских копыт и громкие хрюканья и визг? Менеджеры бомбардира опять подкинули свинского навоза на вентилятор, парнокопытное стадо, это надо обсудить! На большее же у Вас мозгов нет! 😃
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NewLife
1782383302
Самая честная на свете непорочная некоррумпированная русада проверяет на допинг - оксюморон😆
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...уефан
1782383478
...Босыми ступнями по клевера полю. Забью ж я косяк! Накурюся я вволю!...
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Томик
1782384825
Это просто совпадение. Так то случайным порядком выбирают, кого проверять. Ну повезло "Зениту", что тут скажешь. Да и заслужили. Чемпионы, всё-таки. Таких проверять дурной тон.
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Good_win_ФКСМ
1782385709
заднеприводную бездомную го.мосятню запретили проверять - там все мартышки провалят тестирование... а их же надо административно потом за уши тянуть....
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Айболид
1782387564
сорвались ,аки с низкого старта ))) визг из парнокопытной свиносекты , вырвался на просторы сайта . Солируют всё те же - совокуплённые навеки "е.б.е.л.е.й" и "гуДалин фыкысымы" .
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Лицом_на_клаве
1782389218
Скольких отмазали от ВАДа? Спартак мастер по укрывательствам, особенно беглых наркопреступников.
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