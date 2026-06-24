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«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками

Вчера, 23:20
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Иван Бобер и Владислав Шитов подписали новые соглашения с «Крыльями Советов».

С обоими игроками контракты продлены до лета 2029 года.

«Иван Бобер и Владислав Шитов – перспективные футболисты, на которых мы рассчитываем. Клуб видит в них потенциал для роста, и это мнение разделяет тренерский штаб.

Прошлый сезон они провели в аренде, где получили важную игровую практику, а сейчас вернулись в «Крылья». На предсезонных сборах ребята доказывают свое право на место в основе в условиях здоровой конкуренции.

Клуб готов предоставить им все условия для роста, и теперь игрокам важно приложить максимум усилий, чтобы полностью реализовать свой шанс. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их на этом пути», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.

  • Бобер вернулся из аренды в «Нефтехимике», Шитов – из «Торпедо».
  • За основную команду «Крыльев Советов» Владислав провел 94 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
  • В активе Ивана 6 матчей за основную команду, 26 игр за «Крылья Советов-2», в которых он отметился 7 голами и 5 передачами, а также 38 матчей за молодeжную команду, где забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Торпедо Нефтехимик Крылья Советов Шитов Владислав Бобер Иван
Комментарии (1)
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zigbert
1782363654
Способности Шитова знакомы всем а вот Бобер можно сказать что только начинает свою футбольную карьеру. Может быть станет таким же ценным игроком Крыльев как его отец.
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