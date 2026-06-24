«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками

Иван Бобер и Владислав Шитов подписали новые соглашения с «Крыльями Советов».
С обоими игроками контракты продлены до лета 2029 года.
«Иван Бобер и Владислав Шитов – перспективные футболисты, на которых мы рассчитываем. Клуб видит в них потенциал для роста, и это мнение разделяет тренерский штаб.
Прошлый сезон они провели в аренде, где получили важную игровую практику, а сейчас вернулись в «Крылья». На предсезонных сборах ребята доказывают свое право на место в основе в условиях здоровой конкуренции.
Клуб готов предоставить им все условия для роста, и теперь игрокам важно приложить максимум усилий, чтобы полностью реализовать свой шанс. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их на этом пути», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.
- Бобер вернулся из аренды в «Нефтехимике», Шитов – из «Торпедо».
- За основную команду «Крыльев Советов» Владислав провел 94 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
- В активе Ивана 6 матчей за основную команду, 26 игр за «Крылья Советов-2», в которых он отметился 7 голами и 5 передачами, а также 38 матчей за молодeжную команду, где забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.