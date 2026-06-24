«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками

Иван Бобер и Владислав Шитов подписали новые соглашения с «Крыльями Советов».

С обоими игроками контракты продлены до лета 2029 года.

«Иван Бобер и Владислав Шитов – перспективные футболисты, на которых мы рассчитываем. Клуб видит в них потенциал для роста, и это мнение разделяет тренерский штаб.

Прошлый сезон они провели в аренде, где получили важную игровую практику, а сейчас вернулись в «Крылья». На предсезонных сборах ребята доказывают свое право на место в основе в условиях здоровой конкуренции.

Клуб готов предоставить им все условия для роста, и теперь игрокам важно приложить максимум усилий, чтобы полностью реализовать свой шанс. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их на этом пути», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.