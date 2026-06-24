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Джикия сделал заявление о трансфере в «Локомотив»

Вчера, 21:41
4

Новичок «Локомотива» Георгий Джикия дал первый комментарий о переходе в московский клуб.

«Хочу сказать огромное спасибо Борису Борисовичу [Ротенбергу] и всему руководству «Локомотива» за доверие, за то, что нам всe-таки удалось достаточно быстро урегулировать все вопросы и подписать контракт.

Безумно рад вернуться в клуб, в котором провeл более десяти лет. Поэтому об этом, конечно, будем разговаривать подробнее и позже. Сегодня хотел просто насладиться этим моментом, сказать огромное спасибо всем. Есть что вспомнить, поэтому сегодня только слова благодарности.

Вчера Зелимхан [Бакаев] написал мне смс, не стали общаться, перезванивать. Сказал ему, чтобы он потерпел немножко, потому что я люблю, когда уже всe готово, говорить уже о сделанном. Поэтому сейчас поеду, обрадую его на базе.

А остальные ребята не знали, но со многими, конечно же, знаком. Со многими играли вместе и в сборной, и в «Спартаке». Поэтому многих ребят знаю, конечно.

Я прекрасно понимаю, для чего прихожу в клуб. Конечно же, у меня был телефонный разговор с Михаилом Михайловичем [Галактионовым]. Мы чeтко проговорили все моменты. Поэтому я прекрасно понимаю, что от меня требуется. Прекрасно понимаю, что я сегодня могу сделать, что не могу сделать.

Не совсем приятно читать моменты с «дядькой» и прочее. В 32 года я считаю, что это не дядька. Всe будет показывать футбольное поле, где я и собираюсь себя показать. Поэтому меньше громких слов. Ждeм сезон, готовимся и вперeд.

Чемпионат Турции закончился плюс-минус так же, как и чемпионат России. Готовился, тренировался, но одно дело тренироваться одному, а другое дело с командой и выполнять уже непосредственно профессиональную командную подготовку. Поэтому готов тренироваться, никаких травм, ничего нет, не было и ничего, поэтому только работа и вперeд.

Последние несколько дней вот эта вся история, так скажем, прокрутилась в голове. Как начинал, как ездил, всякие электрички, маршрутки, родители, дорога, всe-всe-всe. И когда вот сегодня так получилось вернуться, получилось продолжить свой путь, достаточно семейно-историческая ситуация произошла в жизни. И жизнь, конечно, интересная штука, оказывается.

Цели на сезон всегда у меня были, есть и будут. Интересы команды, какая цель у команды, такие интересы буду я представлять всегда», – сказал Джикия.

  • 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
  • Георгий – воспитанник академии «Локо».
  • Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.

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Источник: страница «Локомотива» в соцсети ВКонтакте
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (4)
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strongavrikov
1782329837
Комментарий скрыт модератором
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R_a_i_n
1782332761
Удачи, Жорик.
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САДЫЧОК
1782336880
Жесть! Как можно этого толстого человека подписывать за 3 ляма в месяц?! Сейчас идет Чемпионат Мира и там все наглядно видно какие должны быть футболисты! А не эти Джикии и Дзюбы!
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