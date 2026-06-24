Глушенков: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков порассуждал насчет критики в адрес футболистов.
– Можешь объяснить преображение Александра Соболева?
– Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться.
Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило.
– А не кажется, что ты, Дзюба и Соболев – одной крови? В смысле, что вы питаетесь хейтом, но равнодушны к нему.
– Наверное, так и есть. Но я не подпитываюсь хейтом. Просто когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом.
- 26-летний Глушенков провел в «Зените» два сезона.
- В 2024 году его купили у «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Статистика вингера в составе петербургской команды: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»