Глушенков: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков порассуждал насчет критики в адрес футболистов.

– Можешь объяснить преображение Александра Соболева?

– Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться.

Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило.

– А не кажется, что ты, Дзюба и Соболев – одной крови? В смысле, что вы питаетесь хейтом, но равнодушны к нему.

– Наверное, так и есть. Но я не подпитываюсь хейтом. Просто когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом.