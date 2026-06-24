Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-спартаковец рассказал о встрече с Роналдиньо: «В Майами все возможно»

Экс-спартаковец рассказал о встрече с Роналдиньо: «В Майами все возможно»

Вчера, 22:46
1

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров раскрыл подробности встречи с легендарным бразильским футболистом Роналдиньо в США.

– Как вы с детьми встретили Роналдиньо?

– Мне кажется, в Майами все возможно. Тут сейчас много популярных людей и звезд. Встретить можно кого угодно.

Я пошел гулять с детьми на пирс, где рыбачат люди. Потом зашли в кафе, где показывают футбол.

Выходя с пирса, я заметил, что сидит Роналдиньо со своими друзьями и смотрит матч сборной Англии.

Решил подойти к нему и сфотографировать своих детей – они были в восторге!

С Роналдиньо удалось пообщаться?

– Даже не пытался. Сам не люблю, когда отвлекают за обедом. Просто сфотографировал детей, и пошли по своим делам.

На мой взгляд, Роналдиньо – лучший игрок планеты в истории футбола. Да, есть Месси и Роналду, которые на всей дистанции карьеры показывают один и тот же топ-уровень. Но Роналдиньо – человек, который творил магию на футбольном поле.

До сих пор никто не может повторить те вещи, которые он делал. Роналдиньо не просто играл в футбол, а получал максимальное удовольствие от процесса. Больше ни у кого такого не видел.

Кого еще из звезд встретили?

– Лично я нет, но друзья, которые приехали на ЧМ, встретили Суареса. Видел, что скоро у Роберто Карлоса будет фотосессия в кафе. У болельщиков, которые приезжают, есть возможность увидеть звезд мирового уровня.

Атмосфера ЧМ стала чувствоваться?

– В самом Майами ничего не изменилось. Но сегодня поеду с детьми в фан-зону смотреть матч сборной Бразилии – символично после встречи с Роналдиньо.

Интересно, как это будет выглядеть. Видел много бразильских болельщиков. Думаю, будет весело и интересно.

Многие жалуются на высокие цены на билеты.

– Вчера как раз смотрел билеты на матч сборной Бразилии – их просто нет в продаже. Это закон бизнеса – какой спрос, такое и предложение.

Я ходил на матчи Уругвай – Саудовская Аравия и Уругвай – Кабо-Верде. Стадион, вмещающий 65 тысяч человек, был полный. Отсюда и такие цены.

  • Роналдиньо – экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии.
  • В 2002 году он выиграл ЧМ, в 2005-м – «Золотой мяч».
  • Полузащитник возобновил карьеру после 11-летней паузы, подписав контракт с итальянской «Равенной».

Еще по теме:
46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом 6
Винисиус обогнал Роналдиньо по числу голов на ЧМ 1
Новые подробности возобновления карьеры Роналдиньо
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Кирилл Роналдиньо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1782404433
Согласен,Рональдиньо-это всё!!!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
ЦСКА подписал двух 3-кратных чемпионов России
21:35
Неймар назвал главного игрока сборной Бразилии
21:18
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
4
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
Все новости
Все новости
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
4
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
19:11
1
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
ВидеоСтало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче
17:17
6
Реакция Губерниева на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
16:46
1
Видео«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka
16:17
17
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ
15:54
7
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ
15:38
3
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
15:25
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером
15:12
ВидеоЖирков подрался в любительском матче
14:56
18
Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ
14:30
1
Фото«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
14:00
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
ВидеоСоболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»
13:31
9
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
13:10
2
13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0
12:48
41
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу
12:27
5
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
11:57
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
11:16
3
Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»
10:37
6
ФотоЭкс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
08:48
1
Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»
01:25
5
«Рубин» сделал предложение по аргентинскому вингеру
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 