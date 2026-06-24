Экс-спартаковец рассказал о встрече с Роналдиньо: «В Майами все возможно»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров раскрыл подробности встречи с легендарным бразильским футболистом Роналдиньо в США.
– Как вы с детьми встретили Роналдиньо?
– Мне кажется, в Майами все возможно. Тут сейчас много популярных людей и звезд. Встретить можно кого угодно.
Я пошел гулять с детьми на пирс, где рыбачат люди. Потом зашли в кафе, где показывают футбол.
Выходя с пирса, я заметил, что сидит Роналдиньо со своими друзьями и смотрит матч сборной Англии.
Решил подойти к нему и сфотографировать своих детей – они были в восторге!
– С Роналдиньо удалось пообщаться?
– Даже не пытался. Сам не люблю, когда отвлекают за обедом. Просто сфотографировал детей, и пошли по своим делам.
На мой взгляд, Роналдиньо – лучший игрок планеты в истории футбола. Да, есть Месси и Роналду, которые на всей дистанции карьеры показывают один и тот же топ-уровень. Но Роналдиньо – человек, который творил магию на футбольном поле.
До сих пор никто не может повторить те вещи, которые он делал. Роналдиньо не просто играл в футбол, а получал максимальное удовольствие от процесса. Больше ни у кого такого не видел.
– Кого еще из звезд встретили?
– Лично я нет, но друзья, которые приехали на ЧМ, встретили Суареса. Видел, что скоро у Роберто Карлоса будет фотосессия в кафе. У болельщиков, которые приезжают, есть возможность увидеть звезд мирового уровня.
– Атмосфера ЧМ стала чувствоваться?
– В самом Майами ничего не изменилось. Но сегодня поеду с детьми в фан-зону смотреть матч сборной Бразилии – символично после встречи с Роналдиньо.
Интересно, как это будет выглядеть. Видел много бразильских болельщиков. Думаю, будет весело и интересно.
– Многие жалуются на высокие цены на билеты.
– Вчера как раз смотрел билеты на матч сборной Бразилии – их просто нет в продаже. Это закон бизнеса – какой спрос, такое и предложение.
Я ходил на матчи Уругвай – Саудовская Аравия и Уругвай – Кабо-Верде. Стадион, вмещающий 65 тысяч человек, был полный. Отсюда и такие цены.
- Роналдиньо – экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии.
- В 2002 году он выиграл ЧМ, в 2005-м – «Золотой мяч».
- Полузащитник возобновил карьеру после 11-летней паузы, подписав контракт с итальянской «Равенной».