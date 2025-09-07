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Кирилл Комбаров
Кирилл Комбаров
Завершил карьеру
22 января 1987 (39), Москва
#9 | Защитник
181 см | 73 кг
Россия
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Публикации
Экс-спартаковец рассказал о встрече с Роналдиньо: «В Майами все возможно»
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Кирилл Комбаров объявил о рождении пятого сына
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Пессимистичный прогноз Комбарова на работу Карседо в «Спартаке»
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Егоров оценил резонансные слова Комбарова про хлеб
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Комбаров прокомментировал деятельность ОПГ «Ромашка» в «Спартаке»
2 января
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Комбаров остался доволен блокировкой Roblox
2 января
Комбаров сравнил количество бомжей в Москве и Майами
1 января
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Комбаров – о цене своего стартапа: «Не продам меньше, чем за 100 миллионов долларов»
1 января
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Комбаров объяснил, почему покупает хлеб за 200-400 рублей вместо 80
1 января
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Стало известно местонахождение Кирилла Комбарова
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Комбаров оригинально сообщил, что ждет 5-го ребенка
2025.09.07 10:32
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МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»
2024.12.11 15:21
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Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»
2024.01.26 00:23
Кирилл Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2»
2021.07.05 14:59
«Арсенал» объявил об уходе Кирилла Комбарова. Аджоев предложил ему должность в клубе
2021.06.23 15:58
Тульский «Арсенал» может отдать в аренду шесть игроков
2021.01.07 19:23
2
Кирилла Комбарова дисквалифицировали на три матча за оскорбление судей
2020.07.07 18:48
4
«СЭ»: Кирилла Комбарова могут дисквалифицировать на несколько матчей
2020.07.04 18:09
Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»
2019.12.25 14:49
6
Комбаров, Горбатенко, Ломовицкий – в основе «Арсенала» на матч с «Уралом»; Бавин, Эль Кабир, Панюков сыграют у гостей
2019.09.22 15:26
1
Комбаров, Ткачев, Ломовицкий – в старте «Арсенала» на матч с ЦСКА; Гогуа, Кучаев, Бийол сыграют у гостей
2019.09.01 15:25
2
Карасев, Гогуа – в основе «Тамбова» на матч с «Арсеналом»; Комбаров, Денисов, Ломовицкий сыграют у гостей
2019.08.04 15:30
Левашов, Комбаров, Банда – в старте «Арсенала» на матч с «Динамо»; Плиев, Шиманьски, Шейдаев сыграют у гостей
2019.07.12 19:05
1
Sport24: «Арсенал» продлил контракт с Комбаровым
2019.05.25 16:22
1
Бакаев: «Кирилл Комбаров – мой футбольный отец»
2019.05.24 14:54
6
К. Комбаров, Джорджевич, Кангва – в старте «Арсенала» на матч со «Спартаком»; Д. Комбаров, Гапонов, Ташаев сыграют у гостей
2019.04.25 19:30
10
Дзюба, Комбаров и Иванов – в сборной 22-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.04.09 16:41
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Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
2019.04.01 16:49
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