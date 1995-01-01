Комбаров, Ткачев, Ломовицкий – в старте «Арсенала» на матч с ЦСКА; Гогуа, Кучаев, Бийол сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на тульском «Арсенале», которая начнется в 16:30 по Москве.