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    Комбаров, Ткачев, Ломовицкий – в старте «Арсенала» на матч с ЦСКА; Гогуа, Кучаев, Бийол сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на тульском «Арсенале», которая начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3278

      Viper for CSKA 1 час назад

      Не знаю, чем Гогуа лучше Шарлии, но тренеру виднее. Удачи армейцам, очень нужна победа!

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      Рейтинг: +5922

      батог 1 час назад

      Ну ка канониры из мортир по коням ! Удачи Тула !!!

      3
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      Рейтинг: +10810

      sssrspartak 1 час назад

      АРСЕНАЛ НЕ РОБЕЙ ПАРУ БАНОЧЕК ЗАБЕЙ!!

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