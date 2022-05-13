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Седрик Гогуа
Главные новости
22:18
«Сегодня мы не увидим танцы»: британский журналист поиздевался над «МЮ» после разгрома от «Ливерпуля»
22:13
Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
1
21:46
«МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба
2
21:36
Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ. У него 129 голов
1
21:25
РПЛ. ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), у команды 1 победа в 7 последних матчах
51
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Седрик Гогуа
#27 | Защитник
Имя
Седрик
Фамилия
Гогуа
Состав
Без клуба
Родной город
Абиджан
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
10 июля 1994 (28 лет)
Рост
190
Стоимость:
€ 500
тыс
Статистика
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23 февраля
14:16
«Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА
9 февраля
18:45
Селюк подарит «Химкам» 100 тысяч, если его клиент Гогуа не станет лучшим центральным защитником команды
4 февраля
12:00
Агент Селюк: «Если все в «Химках» играют за осетрину и икорочку, было бы смешно, если бы Гогуа играл за борщ»
1 февраля
22:56
«Ажиотаж вокруг Седрика сопоставим с трансфером Роналду». Экс-игрок ЦСКА Гогуа – на просмотре в «Химках»
2
13 мая 2022
18:21
Селюк – о возвращении Гогуа в РПЛ: «Видимо, на него надо дать ценник в 10 миллионов и тогда его возьмут»
3
20 февраля 2022
22:39
Фото
Экс-защитник ЦСКА Гогуа перешел в казахстанский «Туран»
2
8 ноября 2021
14:59
Селюк – о будущем Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Такой игрок не помешает «Спартаку» и «Зениту»
23
13:30
ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гогуа
31
31 октября 2021
17:46
Селюк: «Контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе. Седрик входит в тройку-четверку лучших защитников в России»
36
13 сентября 2021
11:47
Селюк – о Гогуа в ЦСКА: «Неправильно, когда тренер ставит игроков по дружбе и знакомству»
8
5 сентября 2021
12:41
Селюк: «Гогуа остается в ЦСКА. Он лучше Фукса, Васина, Бийола»
9
4 сентября 2021
00:02
Селюк: «Никуда не годится, что Гогуа получает в ЦСКА зарплату и не выходит на поле. В клуб надо пригласить Петросяна и сделать Юморину»
11
17 июля 2021
15:13
Селюк: «ЦСКА просто издевается над Гогуа»
10
7 июля 2021
16:44
Гогуа прилетел на сбор ЦСКА. Ранее агент футболиста Селюк пригрозил клубу санкциями от ФИФА
3
1 июля 2021
14:06
Селюк может обратиться в ФИФА, если ЦСКА не возьмет Гогуа на сборы
9
26 июня 2021
09:26
Гогуа присоединится к ЦСКА на втором сборе
4
1 июня 2021
17:18
Гогуа не намерен летом покидать ЦСКА
8
12 мая 2021
20:47
Sport24: Бийол, Гогуа и Бистрович могут покинуть ЦСКА этим летом
12
6 мая 2021
20:57
«Матч ТВ»: Гогуа поедет на летние сборы ЦСКА
4
4 мая 2021
12:20
Фото
Малком, Дзюба и Нобоа – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2
12 апреля 2021
23:10
Гогуа: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»
3
17 марта 2021
17:01
Гогуа, Фламарион, Понсе сыграют с первых минут у «Ротора»; Алеесами, Гигович, Соу – в старте «Ростова»
24 декабря 2020
16:58
ЦСКА не собирается прерывать аренду Гогуа. Защитник доиграет сезон в «Роторе»
1
22 ноября 2020
15:31
Кверквелия, Гогуа, Понсе сыграют за «Ротор»; Помазун, Ефремов, Погребняк – в основе «Урала»
2
1 ноября 2020
12:27
Селюк: «На радость Гончаренко, Гогуа с ЦСКА не сыграет»
8
18 октября 2020
12:55
Чондрич, Гогуа, Фламарион сыграют у «Ротора»; Рыжиков, Ароян, Онугха – в старте «Тамбова»
1
31 августа 2020
13:53
Гогуа: Селюк – не сумасшедший, он понимает футбол. Все, что он говорит — правда
2
11:23
Гогуа – о последнем месте «Ротора» в РПЛ: «Сделаем камбек после перерыва на матчи сборных»
1
29 августа 2020
19:28
Идову, Тихий, Ломовицкий – в основе «Химок» на матч с «Ротором»; Кверквелия, Гогуа, Жигулев сыграют у гостей
19 августа 2020
17:15
Быстров, Пуцко, Тимофеев – в основе «Ахмата» на встречу с «Ротором»; у гостей сыграют Довбня, Гогуа, Жигулев
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