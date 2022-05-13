Селюк – о возвращении Гогуа в РПЛ: «Видимо, на него надо дать ценник в 10 миллионов и тогда его возьмут»

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника ЦСКА Седрика Гогуа, допустил, что игрок вернется в Россию.

«Владимир Газзаев очень хотел Седрика к себе в «Туран». Учитывая наши с Владимиром дружеские отношения, его команда была у нас в приоритете. Контракт подписали, но Седрик не смог получить визу и въехать в Казахстан.

Если бы я был мерзавчик, я бы мог требовать у клуба всю зарплату Седрика за сезон. Но я порядочный человек, мы без всяких проблем расторгли контракт. В летнее трансферное окно попробуем найти Седрику новый клуб.

Может ли он вернуться в Россию? Конечно. Я до сих пор не могу понять, почему он не сыграл ни минуты в ЦСКА после того, как восстановился от травмы.

Я знаю почему так вышло – проблема моих футболистов в том, что они приходят бесплатно и на минимальную зарплату. Искусственным поднятием цен на них не заработаешь.

Видимо, на Гогуа надо дать ценник в 10 миллионов и только тогда его возьмут», – сказал Селюк.

ЦСКА расторг контракт с Гогуа в ноябре.

За 2 года он провел 5 матчей за московскую команду.

Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.

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