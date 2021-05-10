Владимир Газзаев
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Газзаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 июля 1980
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Газзаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 июля 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Актобе
|21
|11
|2
|8
|Дата
|Матч
|07.03.2015
|Актобе
|1 : 1
|Атырау
|11.03.2015
|Актобе
|0 : 0
|Кайрат
|15.03.2015
|Тараз
|0 : 1
|Актобе
|21.03.2015
|Актобе
|0 : 0
|Ордабасы
|05.04.2015
|Астана
|0 : 0
|Актобе
|11.04.2015
|Актобе
|0 : 0
|Кайсар
|15.04.2015
|Тобол
|0 : 2
|Актобе
|19.04.2015
|Актобе
|2 : 0
|Жетысу
|25.04.2015
|Окжетпес
|2 : 3
|Актобе
|03.05.2015
|Актобе
|2 : 1
|Иртыш
|07.05.2015
|Шахтер
|0 : 1
|Актобе
|16.05.2015
|Кайрат
|1 : 2
|Актобе
|24.05.2015
|Актобе
|3 : 1
|Тараз
|29.05.2015
|Ордабасы
|0 : 1
|Актобе
|06.06.2015
|Актобе
|0 : 0
|Астана
|20.06.2015
|Кайсар
|0 : 0
|Актобе
|24.06.2015
|Актобе
|2 : 1
|Тобол
|27.06.2015
|Жетысу
|1 : 1
|Актобе
|05.07.2015
|Актобе
|4 : 2
|Окжетпес
|12.07.2015
|Иртыш
|1 : 0
|Актобе
|19.07.2015
|Актобе
|0 : 1
|Шахтер