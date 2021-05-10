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    Владимир Газзаев

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Газзаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 июля 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Актобе 21 11 2 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.03.2015 Актобе 1 : 1 Атырау
    11.03.2015 Актобе 0 : 0 Кайрат
    15.03.2015 Тараз 0 : 1 Актобе
    21.03.2015 Актобе 0 : 0 Ордабасы
    05.04.2015 Астана 0 : 0 Актобе
    11.04.2015 Актобе 0 : 0 Кайсар
    15.04.2015 Тобол 0 : 2 Актобе
    19.04.2015 Актобе 2 : 0 Жетысу
    25.04.2015 Окжетпес 2 : 3 Актобе
    03.05.2015 Актобе 2 : 1 Иртыш
    07.05.2015 Шахтер 0 : 1 Актобе
    16.05.2015 Кайрат 1 : 2 Актобе
    24.05.2015 Актобе 3 : 1 Тараз
    29.05.2015 Ордабасы 0 : 1 Актобе
    06.06.2015 Актобе 0 : 0 Астана
    20.06.2015 Кайсар 0 : 0 Актобе
    24.06.2015 Актобе 2 : 1 Тобол
    27.06.2015 Жетысу 1 : 1 Актобе
    05.07.2015 Актобе 4 : 2 Окжетпес
    12.07.2015 Иртыш 1 : 0 Актобе
    19.07.2015 Актобе 0 : 1 Шахтер
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