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    Владимир Газзаев может вернуться в «Актобе»

    Во вторник, 9 мая, был отправлен в отставку главный тренер «Актобе» Игорь Рахаев, сообщает KazFootball. В клубе приступили к поискам нового специалиста на вакантную должность. Одни из таких является Владимир Газзаев.

    36-летний российский специалист имеет опыт работы с клубом из Актюбинска в 2014–2015 годах. При нем «Актобе» стал серебряным призером чемпионата Казахстана и финалистом Кубка.

    В текущем сезоне «Актобе» после девяти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Казахстана 11-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 10:42

      Ух ты!.. Борьба за финал ЛЧ в следующем сезоне может обостриться!.. Газзаев!!! Владимир!!!!! В Актобе!!!!!!!!!!!!!!! Вау!

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