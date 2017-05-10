Владимир Газзаев может вернуться в «Актобе»

Во вторник, 9 мая, был отправлен в отставку главный тренер «Актобе» Игорь Рахаев, сообщает KazFootball. В клубе приступили к поискам нового специалиста на вакантную должность. Одни из таких является Владимир Газзаев.

36-летний российский специалист имеет опыт работы с клубом из Актюбинска в 2014–2015 годах. При нем «Актобе» стал серебряным призером чемпионата Казахстана и финалистом Кубка.

В текущем сезоне «Актобе» после девяти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Казахстана 11-е место.