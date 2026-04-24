Тренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб

Сегодня, 17:22

Новым главным тренером казахстанского «Тобола» стал белорус Мирослав Ромащенко.

«Мирослав Ромащенко – главный тренер «Тобола».

Опытный специалист официально представлен команде», – написали казахстанцы.

Предыдущим тренером «Тобола» был Нурбол Жумаскалиев.

  • Ромащенко был в штабе России на домашнем ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти Хорватии в Сочи.
  • Ромащенко в декабре уволили из «Урала».
  • Ранее тренер был помощником в штабе Станислава Черчесова.

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Тобол Россия Ромащенко Мирослав
