Тренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб

Новым главным тренером казахстанского «Тобола» стал белорус Мирослав Ромащенко.
«Мирослав Ромащенко – главный тренер «Тобола».
Опытный специалист официально представлен команде», – написали казахстанцы.
Предыдущим тренером «Тобола» был Нурбол Жумаскалиев.
- Ромащенко был в штабе России на домашнем ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти Хорватии в Сочи.
- Ромащенко в декабре уволили из «Урала».
- Ранее тренер был помощником в штабе Станислава Черчесова.
Источник: «Бомбардир»