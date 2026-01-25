Введите ваш ник на сайте
Нани подписал контракт с «Актобе»

Вчера, 16:26

«Актобе» объявил на своей странице в соцсети, что вингер Нани официально стал игроком команды.

Сообщается, что срок его контракта с казахстанским клубом рассчитан на 1 год.

39-летняя легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит профессиональную карьеру, которую он завершал в декабре 2024 год в клубе «Эштрела Амадора».

В прошлом году «Актобе» занял 4-е место в чемпионате Казахстана и выступит в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в сезоне-2026/27.

  • Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
  • В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Трансферы Актобе Нани
