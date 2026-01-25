Нани подписал контракт с «Актобе»

«Актобе» объявил на своей странице в соцсети, что вингер Нани официально стал игроком команды.

Сообщается, что срок его контракта с казахстанским клубом рассчитан на 1 год.

39-летняя легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит профессиональную карьеру, которую он завершал в декабре 2024 год в клубе «Эштрела Амадора».

В прошлом году «Актобе» занял 4-е место в чемпионате Казахстана и выступит в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в сезоне-2026/27.