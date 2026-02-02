Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане

Экс-защитник сборной России Денис Колодин рассказал об уходе из казахстанского «Елимая».

44-летний специалист почти 5 лет проработал в Казахстане.

Он был помощником главного тренера в «Кызыл-Жаре», «Актобе» и «Елимае».

В декабре 2025-го стало известно о возвращении Колодина в Россию.

– Я провел пять лет в Казахстане, подумал, что хватит уже, тяжеловато в другой стране столько времени вдали от дома. Я там был один, а семья – здесь, и приезжать раз в месяц домой было тяжело.

– Как оцените время, проведенное в Казахстане?

– Первые года три все нормально – большой футбол, еврокубки. После работы с детьми в «Химках» вернуться в большой футбол, быть ассистентом главного тренера – это круто. А потом начал уставать вдали от дома, и принял такое решение.

– В России готовы продолжать тренерскую карьеру?

– Да. Пока предложений нет, нахожусь в поиске. Если затянуть паузу, могут вообще забыть, чем я занимался (смеется).