Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане

Экс-защитник сборной России Денис Колодин рассказал об уходе из казахстанского «Елимая».
- 44-летний специалист почти 5 лет проработал в Казахстане.
- Он был помощником главного тренера в «Кызыл-Жаре», «Актобе» и «Елимае».
- В декабре 2025-го стало известно о возвращении Колодина в Россию.
– Я провел пять лет в Казахстане, подумал, что хватит уже, тяжеловато в другой стране столько времени вдали от дома. Я там был один, а семья – здесь, и приезжать раз в месяц домой было тяжело.
– Как оцените время, проведенное в Казахстане?
– Первые года три все нормально – большой футбол, еврокубки. После работы с детьми в «Химках» вернуться в большой футбол, быть ассистентом главного тренера – это круто. А потом начал уставать вдали от дома, и принял такое решение.
– В России готовы продолжать тренерскую карьеру?
– Да. Пока предложений нет, нахожусь в поиске. Если затянуть паузу, могут вообще забыть, чем я занимался (смеется).
Источник: «Матч ТВ»