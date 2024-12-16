Колодин: «За «Крылья Советов» будут играть дворник и водитель»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Денис Колодин пессимистично высказался о будущем клуба.

«Осинькин снабдил все топ-команды своими игроками. Куда уж дальше? «Чертановские» воспитанники уже стали заканчиваться у него. В последних играх перед перерывом все стало получше, клуб вернулся на прежние позиции.

Зимой продадут еще человек пять, и все. За «Крылья» будут играть дворник и водитель», – сказал Колодин.