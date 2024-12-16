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    • Колодин: «За «Крылья Советов» будут играть дворник и водитель»

    Колодин: «За «Крылья Советов» будут играть дворник и водитель»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Денис Колодин пессимистично высказался о будущем клуба.

    «Осинькин снабдил все топ-команды своими игроками. Куда уж дальше? «Чертановские» воспитанники уже стали заканчиваться у него. В последних играх перед перерывом все стало получше, клуб вернулся на прежние позиции.

    Зимой продадут еще человек пять, и все. За «Крылья» будут играть дворник и водитель», – сказал Колодин.

    • Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Летом «Крылья» планируют заменить Осинькина на Евгения Калешина – он приоритетный кандидат.
    • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: Metaratings

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    16.12.2024 22:40
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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1734379059
    Соболева в эту тройку забыл добавить…
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    DOCTOR PENALTY
    1734380102
    Не факт, что дворник и водитель сыграют хуже "профессионалов".
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    ss21
    1734415163
    В принципе Осинькин для крыльев несёт золотые яйца.
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