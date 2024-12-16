Колодин: «За «Крылья Советов» будут играть дворник и водитель»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Денис Колодин пессимистично высказался о будущем клуба.
«Осинькин снабдил все топ-команды своими игроками. Куда уж дальше? «Чертановские» воспитанники уже стали заканчиваться у него. В последних играх перед перерывом все стало получше, клуб вернулся на прежние позиции.
Зимой продадут еще человек пять, и все. За «Крылья» будут играть дворник и водитель», – сказал Колодин.
- Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
- Летом «Крылья» планируют заменить Осинькина на Евгения Калешина – он приоритетный кандидат.
- «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.