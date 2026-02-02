Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры

Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры

Вчера, 19:07
11

Российские команды могут вернуться в соревнования ФИФА и УЕФА уже в 2026 году.

По информации Sport24, это будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Речь идет о возможном допуске основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд.

Среди всех прочих вариантов будет рассматриваться и вариант возвращения в полноценном статусе – с национальным флагом и гимном.

Вероятность положительного решения оценивается как высокая, а само возвращение может быть реализовано уже в апреле этого года», – сообщил источник.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
asd@dsa
1770049555
Один только вопрос---как быть с тем, что некоторые команды откажутся играть с российскими ? По ходу их будет немало. ФИФА, УЕФА на всех штрафные санкции наложить не смогут.Иначе это будет раздрай и хаос.
Ответить
slavа0508
1770049882
Всё это просто трёп .не кто не кого не вернёт ... да обсуждение и голосование может пройти ...но проголосуют против . это даже к бабушке не ходи . однако ...
Ответить
СильныйМозг
1770050701
Я, за скорейшее возвращение нагих команд. Но нужно понимать, что спартак, нужно рассматривать отдельно от других. Надо вынести их за скобки, а еще лучше из РПЛ. :)))
Ответить
Loko_Roma
1770051552
Ох и отвозят наши команды мордой по полу, посмотрите на результаты нынешней ЛЧ.
Ответить
mutabor0992
1770051577
Походу дату перепутали...1 Апреля нужно было.
Ответить
bset
1770052245
Есть хороший пример, как эти обсуждения завершать - выйти и сказать "Встреча была очень продуктивной" и разъехаться по домам без каких-либо действий.
Ответить
Artemka444
1770054911
Да ничего не будет ясно дело Но когда встанет вопрос о возвращении , надо чтоб нас вернули на теже позиции на которых отстраняли Но на грани фантастики конечно же
Ответить
Artemka444
1770054976
А так балаболы что эти что наши!!!
Ответить
  • Читайте нас: 