Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры

Российские команды могут вернуться в соревнования ФИФА и УЕФА уже в 2026 году.
По информации Sport24, это будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
«Речь идет о возможном допуске основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд.
Среди всех прочих вариантов будет рассматриваться и вариант возвращения в полноценном статусе – с национальным флагом и гимном.
Вероятность положительного решения оценивается как высокая, а само возвращение может быть реализовано уже в апреле этого года», – сообщил источник.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
Источник: Sport24