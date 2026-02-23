Введите ваш ник на сайте
Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ

Вчера, 13:59
20

Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао.

78-летний тренер ушел в отставку, так как ему пришлось сосредоточиться на состоянии здоровья дочери. Адвокат уточнил, что не сможет поехать на чемпионат мира, и объяснил решение семейными обстоятельствами.

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Так что это очевидное решение. Но это, конечно, не отменяет того, что я очень буду скучать по Кюрасао, людям там и моим коллегам. Я считаю квалификацию самой маленькой страны в ФИФА на чемпионат мира одним из главных моментов моей карьеры. Я горжусь своими игроками и штабом, а также руководителями, которые в нас верили», – сказал Адвокат.

Главным тренером сборной Кюрасао станет Фред Рюттен, который возглавит команду на ЧМ-2026. Он заявил, что продолжит работу в том же направлении после общения с Адвокатом и его штабом.

Также вместе с Адвокатом работу в сборной прекратили ассистент Кор Пот и доктор Каспер ван Эйк.

  • На чемпионате мира в США Кюрасао сыграет в группе с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
  • Рюттен впервые соберет команду в марте, когда сборная отправится в Австралию на мини-турнир с участием хозяев и Китая.
  • ЧМ пройдет в США, Мексике, Канаде в июне-июле.

Источник: Voetbal International
Чемпионат мира Нидерланды. Эредивизие Кюрасао Адвокат Дик
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771845278
херасе. хотя, если вспомнить, как он сбежал из сборной кореи в зенит прямо во время ЧМ - ничего удивительного. не, ну в питере без претензий, если что) 2 еврокубка всё-таки. но тут вот прям чувствуется, что не хотел облажаться с этой кюрасао, не получить 0:10 и не вляпаться в историю.
Ответить
Айболид
1771846583
Много Curaçao - вредно для печени .
Ответить
Император 1
1771847141
А теперь перед ним ультиматум И никто тут не сможет помочь Адвокату выбор сделать свой надо Кюрасао спасти или дочь)))
Ответить
Император Бомжей
1771847615
Странное решение покинуть команду сотрудников штаба, типо доктора и помощника, или они тоже своих дочерей лечить поедут?)) В итоге окажется, что Адвокат возглавит какой нибудь клуб в ближайшее время в Европе
Ответить
...уефан
1771848985
..."Это конец!" - подумали футболисты Абрау Дюрсо...
Ответить
Fju-2
1771849280
В этой сборной вроде все игроки родились в европейской части Нидерландов. Представляю как подгорает у их местных нациков типа нашего мартышкофоба Паревга.)
Ответить
