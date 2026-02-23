Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ

Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао.

78-летний тренер ушел в отставку, так как ему пришлось сосредоточиться на состоянии здоровья дочери. Адвокат уточнил, что не сможет поехать на чемпионат мира, и объяснил решение семейными обстоятельствами.

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Так что это очевидное решение. Но это, конечно, не отменяет того, что я очень буду скучать по Кюрасао, людям там и моим коллегам. Я считаю квалификацию самой маленькой страны в ФИФА на чемпионат мира одним из главных моментов моей карьеры. Я горжусь своими игроками и штабом, а также руководителями, которые в нас верили», – сказал Адвокат.

Главным тренером сборной Кюрасао станет Фред Рюттен, который возглавит команду на ЧМ-2026. Он заявил, что продолжит работу в том же направлении после общения с Адвокатом и его штабом.

Также вместе с Адвокатом работу в сборной прекратили ассистент Кор Пот и доктор Каспер ван Эйк.