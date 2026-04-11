Тренер сборной Норвегии сделал заявление об участии Хайкина в ЧМ-2026

Кент Бергерсен, помощник главного тренера сборной Норвегии Стале Солбаккена, ответил, поедет ли вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин на предстоящий чемпионат мира в составе национальной команды.
– Получит ли Хайкин вызов на грядущий чемпионат мира?
– Могу лишь сказать, что мы рассматриваем всех игроков, имеющих норвежский паспорт и способных выступать за Норвегию.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
Источник: ODDS