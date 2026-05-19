Анчелотти объяснил вызов Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил попадание Неймара в окончательный состав команды на чемпионат мира-2026.

«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира.

Мы весь год анализировали ситуацию Неймара. Мы поняли, что в этот последний период он демонстрировал стабильность и был в хорошей физической форме», – сказал Анчелотти.