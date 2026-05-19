Анчелотти объяснил вызов Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил попадание Неймара в окончательный состав команды на чемпионат мира-2026.
«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира.
Мы весь год анализировали ситуацию Неймара. Мы поняли, что в этот последний период он демонстрировал стабильность и был в хорошей физической форме», – сказал Анчелотти.
- Неймар не играл за сборную с 2023‑го года.
- Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
Источник: твиттер Фабрицио Романо