Сборная Бельгии опубликовала состав на ЧМ-2026

Сборная Бельгии опубликовала окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2026.
вратари: Тибо Куртуа, Сенне Ламменс, Майк Пендерс;
защитники: Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Максим де Кейпер, Кони де Винтер, Брандон Мехеле, Тома Менье, Натан Нгой, Хоакин Сейс, Артюр Теат;
полузащитники: Кевин де Брюйне, Амаду Онана, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель;
нападающие: Шарль де Кетеларе, Жереми Доку, Матиас Фернандес‑Пардо, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио, Диегу Морейра, Алексис Салемакерс, Леандро Троссар.
- Команда Руди Гарсии на групповом этапе сыграет с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.
- ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Источник: «Бомбардир»