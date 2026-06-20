Фердинанд объяснил тренеру Португалии, как использовать 41-летнего Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о том, как нужно использовать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роберто Мартинес дорого заплатил за выход Роналду в стартовом составе. Теперь ключевой момент в том, как он отреагирует.

Нужно подойти к Роналду и сказать, что у Португалии есть шанс выиграть турнир для него. Криштиану нужно выходить за полчаса до конца матча, когда соперник уже устал. Это можно использовать в концовке», – сказал Фердинанд.