Фердинанд объяснил тренеру Португалии, как использовать 41-летнего Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о том, как нужно использовать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Роберто Мартинес дорого заплатил за выход Роналду в стартовом составе. Теперь ключевой момент в том, как он отреагирует.
Нужно подойти к Роналду и сказать, что у Португалии есть шанс выиграть турнир для него. Криштиану нужно выходить за полчаса до конца матча, когда соперник уже устал. Это можно использовать в концовке», – сказал Фердинанд.
- Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями. Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.
Источник: talkSPORT