Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Саудовской Аравии состоится 21 июня 2026 года. Встреча пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц», начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Испания

Испанцы стали соавторами самой громкой сенсации 1-го тура ЧМ, не сумев обыграть сборную Кабо-Верде (0:0). Заодно прославили 40-летнего вратаря Возинью, сыгравшего матча жизни и сделавшего 7 сэйвов. Всего испанцы нанесли 27 ударов, наиграли на 2.10 xG, владели мячом 74% времени и подали 11 угловых – безрезультатно.

Наверняка в старте де ла Фуэнте выпустит восстановившегося Ямаля – его взрывной скорости и нестандартных решений очень не хватало в 1-м туре. Также напрашивается появление Мерино в роли центрфорварда, а Гави должен опуститься в центр поля вместо Руиса.

Саудовская Аравия

Аравийцы на старте ЧМ также сотворили сенсацию, пусть и не такую большую – отобрали очки у Уругвая (1:1). Единственный гол был забит после углового – с контигрой у команды проблемы. Теперь придется сдерживать привычным низким блоком разъяренную Испанию, которая будет двигать мяч еще быстрее.

Основной вратарь Аль-Овайс пропустил тренировку в общей группе, но к матчу его должны восстановить. Он сделал 9 сэйвов против Уругвая – без него будет совсем грустно. Парни Йоргоса Дониса уже превзошли ожидания, и поражение от испанцев не станет катастрофой – в случае победы над Кабо-Верде в 3-м туре 4 очка дадут отличный шанс на выход с 3-го места.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Испании. Основные рынки – в таблице.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Испании 1.10 1.10 Ничья 11.0 9.50 Победа Саудовской Аравии 24.00 27.00 Двойной шанс: победа Испании или Саудовской Аравии 1.05 1.06 Двойной шанс: Саудовская Аравия не проиграет 7.20 7.00 Тотал меньше 2.5 2.70 2.60 Тотал больше 2.5 1.47 1.45 Фора Испании (–2,5) 2.00 1.98 Фора Саудовской Аравии (+2,5) 1.83 1.83

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Перед ЧМ Испания провела четыре контрольных матча, и результаты двух из них вызвали вопросы: 0:0 с Египтом и 1:1 с Ираком. Оказалось, опасения были не напрасны: против команд с глубокой и низкой обороной «Фурия роха» испытывает проблемы.

Саудовской Аравии снова предстоит терпеть и компактно защищаться. В игре с Уругваем не обошлось без везения (10 ударов в створ и 27 всего нанесли южноамериканцы), но теперь придется еще больше бегать без мяча против вдвойне мотивированного соперника.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Испания остается безоговорочным фаворитом. После неожиданной осечки в первом туре команда де ла Фуэнте должна сыграть агрессивнее и эффективнее в атаке. Разница в классе и глубине состава делает победу Испании за кф. 1.10-1.12 практически очевидным исходом.

Тоталы

Испания испытывает трудности против соперников, которые глубоко обороняются, а Саудовская Аравия наверняка сделает ставку на компактную защиту и игру вторым номером. Но при наличии Ямаля, Мерино и Уильямса Испания должна трансформировать преимущество в голы. Выбор – ТБ (2,5) за кф. 1.45-1.47.

Форы

Саудовская Аравия показала, что способна долго сохранять организованность у своих ворот. Но здесь интенсивность будет еще выше, чем против Уругвая. Испании нужно улучшать разницу мячей. Логично выглядит ставка на Ф1 (-2,5) за кф. 1.98-2.00.

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