Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Саудовской Аравии состоится 21 июня 2026 года. Встреча пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц», начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Испания
Испанцы стали соавторами самой громкой сенсации 1-го тура ЧМ, не сумев обыграть сборную Кабо-Верде (0:0). Заодно прославили 40-летнего вратаря Возинью, сыгравшего матча жизни и сделавшего 7 сэйвов. Всего испанцы нанесли 27 ударов, наиграли на 2.10 xG, владели мячом 74% времени и подали 11 угловых – безрезультатно.
Наверняка в старте де ла Фуэнте выпустит восстановившегося Ямаля – его взрывной скорости и нестандартных решений очень не хватало в 1-м туре. Также напрашивается появление Мерино в роли центрфорварда, а Гави должен опуститься в центр поля вместо Руиса.
Саудовская Аравия
Аравийцы на старте ЧМ также сотворили сенсацию, пусть и не такую большую – отобрали очки у Уругвая (1:1). Единственный гол был забит после углового – с контигрой у команды проблемы. Теперь придется сдерживать привычным низким блоком разъяренную Испанию, которая будет двигать мяч еще быстрее.
Основной вратарь Аль-Овайс пропустил тренировку в общей группе, но к матчу его должны восстановить. Он сделал 9 сэйвов против Уругвая – без него будет совсем грустно. Парни Йоргоса Дониса уже превзошли ожидания, и поражение от испанцев не станет катастрофой – в случае победы над Кабо-Верде в 3-м туре 4 очка дадут отличный шанс на выход с 3-го места.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Испании. Основные рынки – в таблице.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Испании
|
1.10
|
1.10
|
Ничья
|
11.0
|
9.50
|
Победа Саудовской Аравии
|
24.00
|
27.00
|
Двойной шанс: победа Испании или Саудовской Аравии
|
1.05
|
1.06
|
Двойной шанс: Саудовская Аравия не проиграет
|
7.20
|
7.00
|
Тотал меньше 2.5
|
2.70
|
2.60
|
Тотал больше 2.5
|
1.47
|
1.45
|
Фора Испании (–2,5)
|
2.00
|
1.98
|
Фора Саудовской Аравии (+2,5)
|
1.83
|
1.83
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Перед ЧМ Испания провела четыре контрольных матча, и результаты двух из них вызвали вопросы: 0:0 с Египтом и 1:1 с Ираком. Оказалось, опасения были не напрасны: против команд с глубокой и низкой обороной «Фурия роха» испытывает проблемы.
Саудовской Аравии снова предстоит терпеть и компактно защищаться. В игре с Уругваем не обошлось без везения (10 ударов в створ и 27 всего нанесли южноамериканцы), но теперь придется еще больше бегать без мяча против вдвойне мотивированного соперника.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Испания остается безоговорочным фаворитом. После неожиданной осечки в первом туре команда де ла Фуэнте должна сыграть агрессивнее и эффективнее в атаке. Разница в классе и глубине состава делает победу Испании за кф. 1.10-1.12 практически очевидным исходом.
Тоталы
Испания испытывает трудности против соперников, которые глубоко обороняются, а Саудовская Аравия наверняка сделает ставку на компактную защиту и игру вторым номером. Но при наличии Ямаля, Мерино и Уильямса Испания должна трансформировать преимущество в голы. Выбор – ТБ (2,5) за кф. 1.45-1.47.
Форы
Саудовская Аравия показала, что способна долго сохранять организованность у своих ворот. Но здесь интенсивность будет еще выше, чем против Уругвая. Испании нужно улучшать разницу мячей. Логично выглядит ставка на Ф1 (-2,5) за кф. 1.98-2.00.
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