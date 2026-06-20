Сборная Португалии выбирает между тремя тренерами

Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Португалии после ухода Роберто Мартинеса.

Испанский специалист покинет занимаемую должность после ЧМ-2026 в связи с истечением срока контракта.

По информации журналиста Бена Джейкобса, португальская сборная выбирает между тремя тренерами:

Также рассматривался вариант с назначением Жозе Моуринью, но его кандидатура отпала после подписания контракта с «Реалом».