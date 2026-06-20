Аршавин объяснил провал Роналду в первом матче ЧМ-2026

Андрей Аршавин связал невыразительную игру Криштиану Роналду на чемпионате мира с перформансом Лионеля Месси.

Аргентина в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 разгромила Алжир – 3:0. Месси оформил хет-трик.

Португалия стартовала с ничьей в матче с ДР Конго – 1:1. Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.

«Криштиану не мог переспать с той мыслью, что пешеход в пешем пути забил три гола, понимаешь? И это отразилось на его настрое», – сказал Аршавин.