Стало известно, будет ли 41-летний Роналду в старте сборной Португалии на игру с Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес внесет изменения в состав команды.

На матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана он планирует выпустить Жоау Феликса.

Экс-нападающий «Атлетико», «Барселоны», «Милана» и «Челси» будет играть вместе с 41-летним капитаном Криштиану Роналду, а не вместо него.