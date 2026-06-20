Стало известно, будет ли 41-летний Роналду в старте сборной Португалии на игру с Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес внесет изменения в состав команды.
На матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана он планирует выпустить Жоау Феликса.
Экс-нападающий «Атлетико», «Барселоны», «Милана» и «Челси» будет играть вместе с 41-летним капитаном Криштиану Роналду, а не вместо него.
- Феликс не выходил на поле в игре с ДР Конго (1:1) по решению тренерского штаба.
- Он выступает вместе с Роналду на клубном уровне – за саудовский «Аль-Наср».
- Португалия встретится с Узбекистаном во вторник, 23 июня, в 20:00 мск.
Источник: Record