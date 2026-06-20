Акинфеев назвал самый впечатляющий матч ЧМ-2026

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какая игра чемпионата мира впечатлила его больше всего.
«Все смотрят чемпионат мира. Я – не все матчи. Смотрю обзоры ночных матчей, вечерние игры.
Англия – Хорватия [4:2] – самый впечатляющий матч. На вратарские перформансы не смотрел. Для меня как для болельщика ЧМ приносит радость голами», – заявил Акинфеев.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Чемпионат»