Бышовец назвал неочевидного фаворита ЧМ-2026

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высоко отозвался о выступлении США на домашнем чемпионате мира.
- Американцы стартовали на ЧМ-2026 с двух побед.
- Они обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).
- Им осталось провести матч с уже вылетевшей Турцией (26 июня, 05:00 мск).
– Есть команды, которые вы можете причислить к скрытым фаворитам чемпионата мира?
– Я могу отметить сборную США, одну из хозяек турнира. Первые впечатления от игры этой сборной весьма и весьма приятные.
– Из-за каких причин вы высоко оцениваете перспективы этой национальной сборной?
– На самом деле, по именам у американцев неплохой состав, к тому же они по сути являются главными хозяевами чемпионата мира. А дома и стены помогают, как известно.
– Какие турнирные перспективы американцев вы видите?
– Думаю, США могут дойти до полуфинала, и не удивлюсь, если это случится.
Источник: «Евро-футбол»