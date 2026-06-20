Бышовец назвал неочевидного фаворита ЧМ-2026

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высоко отозвался о выступлении США на домашнем чемпионате мира.

Американцы стартовали на ЧМ-2026 с двух побед.

Они обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).

Им осталось провести матч с уже вылетевшей Турцией (26 июня, 05:00 мск).

– Есть команды, которые вы можете причислить к скрытым фаворитам чемпионата мира?

– Я могу отметить сборную США, одну из хозяек турнира. Первые впечатления от игры этой сборной весьма и весьма приятные.

– Из-за каких причин вы высоко оцениваете перспективы этой национальной сборной?

– На самом деле, по именам у американцев неплохой состав, к тому же они по сути являются главными хозяевами чемпионата мира. А дома и стены помогают, как известно.

– Какие турнирные перспективы американцев вы видите?

– Думаю, США могут дойти до полуфинала, и не удивлюсь, если это случится.