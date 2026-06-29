Бышовец описал Месси одним словом

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец допустил поездку Лионеля Месси на чемпионат мира-2030.

– Поедет ли Месси на чемпионат мира-2030 подбодрить свою сборную со скамейки?

– В 1970 году с нашей сборной СССР на чемпионат мира в Мексику поехали Лев Иванович Яшин и Слава Метревели.

А Месси на сегодняшний день – компьютер. На уровне искусственного интеллекта еще надо доработать, чтобы определить непредсказуемость его решений и техническое исполнение.