Бышовец описал Месси одним словом

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец допустил поездку Лионеля Месси на чемпионат мира-2030.
– Поедет ли Месси на чемпионат мира-2030 подбодрить свою сборную со скамейки?
– В 1970 году с нашей сборной СССР на чемпионат мира в Мексику поехали Лев Иванович Яшин и Слава Метревели.
А Месси на сегодняшний день – компьютер. На уровне искусственного интеллекта еще надо доработать, чтобы определить непредсказуемость его решений и техническое исполнение.
- Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2026 с шестью голами.
- В 1/16 финала Аргентина 4 июля сыграет с Кабо-Верде.
- Месси проводит шестой чемпионат мира. Аргентина защищает титул.
Источник: «Чемпионат»