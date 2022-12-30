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Анатолий Бышовец
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Анатолий Бышовец
Тренер
Имя
Анатолий
Отчество
Федорович
Фамилия
Бышовец
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 апреля 1946
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Кубок РЖД 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Локомотив
2
0
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
03.08.2007
Локомотив
2 : 5
Реал
05.08.2007
Локомотив
3(4) : 3(5)
Милан
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23:18
«Fan ID – надуманная проблема». Бышовец назвал главную причину низкой посещаемости РПЛ
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25 февраля
10:30
Бышовец объяснил решение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство
4
7 февраля
12:23
Бышовец дал совет Кержакову для работу на Кипре
30 января
19:00
Бышовец раскритиковал трансферную политику «Зенита»
13
24 января
12:34
Бышовец: «Не жду ничего хорошего от сегодняшней встречи РФС и УЕФА»
1
22 января
10:33
«Печально от братушек болгар». Бышовец – об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ
7
20 января
13:00
«Его игра – зрелище для гурманов». Бышовец назвал лучшего игрока 2022 года
1
19 января
07:58
«В этом трансфере смущает один этический момент». Бышовец – о Баринове в «Бешикташе»
1
6 января
14:33
Бышовец назвал лучшего тренера в истории «Зенита»
10
3 января
23:18
«Это самый главный фактор преимущества». Бышовец объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ
12
30 декабря 2022
12:40
Бышовец рассказал, что его объединяет с Пеле
1
12:22
Бышовец назвал действующего футболиста, который больше всего похож на Пеле
1
21 декабря 2022
16:59
Бышовец: «Уход Клаудиньо в «Палмейрас» за 15 миллионов станет большой потерей денег для «Зенита». Он стоит намного больше»
1
12 декабря 2022
18:56
Бышовец назвал главную причину провала сборной Германии на ЧМ-2022
8
7 декабря 2022
10:15
Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец»
3
6 декабря 2022
08:59
Бышовец: «Хиддинку досталась Южная Корея, которую строил я. Эта сборная стала 4-й на ЧМ-2002»
7
2 декабря 2022
13:09
Бышовец: «Сборная России могла бы обыграть такую Германию»
12
21 ноября 2022
13:53
Бышовец жестко ответил критикам сборной России
2
9 ноября 2022
17:58
Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России
5
1 ноября 2022
23:11
Бышовец: «Зенит» напоминает клуб АПЛ. Семак – лучший тренер России, альтернативы нет»
5
3 октября 2022
10:59
Бышовец: «Совершенно не ясно, что может помешать «Зениту» взять очередное золото»
28 августа 2022
08:43
Бышовец: «В матче с «Пари НН» «Динамо» не хватило уважения к сопернику»
24 августа 2022
20:23
Бышовец: «Включение крымских клубов пойдет на пользу нашему футболу»
1
15 июля 2022
13:00
Бышовец: «Показатель состоятельности Семака как тренера – еврокубки, а не победа в РПЛ»
11
10 мая 2022
14:58
Бышовец: «Ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого нельзя обойтись»
9
27 апреля 2022
16:15
Бышовец: «Серия А не совсем подходит Кварацхелии»
16 апреля 2022
00:08
Бышовец: «У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство»
1
12 апреля 2022
23:35
Бышовец – о решении CAS не переносить стыки ЧМ-2022: «Это нарушение всех спортивных и человеческих правил!»
27 марта 2022
01:02
Бышовец посетил спарринг сборных России
12 февраля 2022
14:20
Бышовец – о расширении РПЛ: «В этом нет смысла. Количество не влияет на качество»
13
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02.05.2018 15:05
«У нас брали кровь, а накануне матча вливали обратно». Бывший легионер «Локомотива» опять фантазирует?
Новые откровения шотландца о России.
9
06.09.2017 12:15
Сериал «Твин Пикс» закончился. Кстати, он очень похож на РФПЛ
Легендарный сериал завершился третьим сезоном, расставившим все точки над i. «Бомбардир» проводит параллели между героями «Твин Пикса» и персонажами из мира российского футбола.
10
02.05.2017 20:51
«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз
«Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.
26
11.11.2016 16:15
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
4
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
21.06.2016 21:00
Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня
Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
17
29.04.2016 18:25
10 самых жарких матчей «Спартака» и «Локомотива»
Первое чемпионство, финал Кубка, по семь голов в «Лужниках» и на «Локомотиве», серебряный матч-2005, подсечка Ковача, безумный Эменике и суперсерия Карпина. В преддверии завтрашнего супердерби «Бомбардир» вспоминает самые огненные матчи «Спартака» и «Локомотива» в российской истории.
4
01.03.2016 10:00
I am a God. Роналду, Бышовец и другие футболисты и тренеры круче Канье Уэста
Вот уже вторую неделю альбом Канье Уэста «The Life of Pablo» звучит во всех колонках мира. Борис Путь отдает дань его создателю и перечисляет тех «смертных» из мира футбола, чье эго могло бы потеснить любовь мистера Уэста к самому себе.
2
12.02.2016 16:00
«Бышовец брал деньги. Я это знаю». Как тренеров в России обвиняли в вымогательстве
Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов прошелся в интервью по тренеру Славолюбу Муслину, заявив, что тот брал деньги с игроков. Ситуация и обвинение - не впервые в истории чемпионата России. «Бомбардир» вспоминает похожие скандалы.
2
07.08.2015 21:05
От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России
Леонид Слуцкий официально назначен на пост главного тренера сборной России. «Бомбардир» вспоминает всех специалистов, работавших с национальной командой.
37
26.08.2017 17:59
«Мама рассказывала, что я всегда хотел быть Марадоной.». Он потускнел в тени Акинфеева.
Говорим об одном из самых надежных вратарей РФПЛ, который к сожалению не заиграл за сборную, потускнев под тенью Акинфеева.
2
10.03.2016 09:50
«Дзюба с его шутками-прибаутками нужен любой команде». Интервью тренера Равиля Сабитова
Поиграв в «Динамо», «Локомотиве» и съездив в Бельгию, Равиль Сабитов из-за травмы рано закончил играть. Александр Карамышев узнал у Сабитова, чему учили Бесков и Бышовец, какими были в молодости Мамаев и Дзюба, и почему вторая лига уже не та.
3
05.02.2016 15:53
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Эрудит-тест для болельщиков сборной России от "Футбол в стиле Ретро".
7
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