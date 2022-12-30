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    Анатолий Бышовец

    Тренер
    Имя Анатолий
    Отчество Федорович
    Фамилия Бышовец
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 апреля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2007 Локомотив 2 : 5 Реал
    05.08.2007 Локомотив 3(4) : 3(5) Милан
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