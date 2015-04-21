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Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец
Россия
23 апреля 1946 (80)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бышовец высказался о шансах «Локомотива» сохранить прописку в РПЛ
29 октября
Бышовец оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в очном матче
9 октября
4
80-летний Бышовец высказался о возвращении к тренерской работе
27 июля
Бышовец описал Месси одним словом
29 июня
Бышовец назвал неочевидного фаворита ЧМ-2026
20 июня
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
13 июня
Бышовец назвал лучшего вратаря России – это не Сафонов и Акинфеев
31 мая
7
Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка
24 мая
8
Бышовец объяснил провал Челестини в ЦСКА
4 мая
3
Бышовец раскрыл размер своей пенсии
25 апреля
30
Сборную России пристыдили за рекорд Дзюбы: «Фейковый герой»
21 апреля
15
Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство
13 апреля
2
Бышовец назвал легионера, не соответствующего уровню «Зенита»
11 апреля
11
Бывший тренер сборной России сравнил Сафонова с Яшиным
2025.12.18 14:18
5
Бышовец отреагировал на увольнение Карпина из «Динамо»
2025.11.20 18:35
Бышовец высказался о конфликте на Украине
2025.10.13 23:11
10
Бышовец обнаружил в сборной России «феноменального» игрока
2025.10.12 00:22
7
Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России
2025.09.24 09:00
Бышовец назвал лидера в составе «Спартака»
2025.06.15 20:44
4
Бышовец оценил приглашение Карпина в «Динамо»
2025.06.05 00:53
1
Бышовец вспомнил о встрече с Фергюсоном: «Он спрашивал, кого бы я мог порекомендовать из сборной СССР»
2025.06.04 23:57
Бышовец оценил игру «Краснодара»: «Не совсем по-чемпионски»
2025.05.11 17:11
1
Бышовец поделился впечатлениями от парада Победы в Москве
2025.05.09 22:56
10
Бышовец объяснил, в чем состоит проблема Соболева
2025.05.06 10:29
1
Бышовец оценил вариант с трансфером Медины в «Динамо»
2025.04.25 16:36
Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»
2025.04.10 11:57
2
Бышовец назвал проблемы в игре «Динамо»
2025.04.08 09:24
Бышовец оценил шансы тройки лидеров РПЛ на золотые медали
2025.04.01 15:21
2
Бышовец: «Надо страдать косоглазием, чтобы не увидеть офсайд в голе «Спартака» в ворота «Зенита»
2025.03.26 20:57
52
Бышовец оценил шансы ЦСКА на топ-3 в этом сезоне
2025.03.08 16:51
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