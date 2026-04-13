Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что у петербуржцев равные шансы с «Краснодаром» на победу в РПЛ.

В 24-м туре команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге – 1:1.

«Игра двух равных соперников с закономерным результатом была в целом равна. Первый тайм был за Питером, он владел игровым преимуществом и забил гол. После перерыва лучше выглядел «Краснодар» и заслуженно сравнял счет. Трудно выделить аспекты, в которых та или иная команда была сильнее, поэтому ничья по делу.

У соперников равные шансы на чемпионство: у «Краснодара» более выстроенная игра, но у «Зенита» лучше с глубиной состава. Что из этого будет решающим, узнаем в оставшихся турах», – сказал Бышовец.