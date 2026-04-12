Соболев ответил на вопрос о своей пантомиме с «Краснодаром»

Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос журналистов после матча с «Краснодаром».
– Что это были за пантомимы в конце матча? Вы были недовольны судейством?
– Опять вы за свое.
- В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
- Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
- Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.
Источник: «Спорт-Экспресс»