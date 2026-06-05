Батраков ответил, чем его 30-летняя девушка круче него

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об отношениях с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной.

– Весной ты озвучивал цель на 2026 год: нужно стать ментально сильнее. Получается?

– Пока сильных изменений не заметил. Постараюсь ответить на этот вопрос в конце года.

– Ира Подшибякина помогает в этом?

– Конечно. Спасибо ей, что она рядом, где-то подсказывает и просто разговаривает.

– Ирина может дать совет тебе не как девушка, а как футболистка?

– Да, она может указать на ошибки, но при этом я и сам их понимаю. Ира, между прочим, поиграла в Лиге чемпионов, а я – нет. Получается, она покруче!