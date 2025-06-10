Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина накануне опубликовала пост по случаю дня рождения Алексея Батракова. Они встречаются.
«С днeм рождения, самый дорогой человек!
Я уверенна, что это только начало твоего прекрасного пути.
И спасибо родителям (я знаю, что они прочитают) за такого замечательного человека», – написала Ирина, которая на десять лет старше Батракова.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно зимой.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову накануне исполнилось 20 лет. Подшибякиной 5 июля исполнится 30.
Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной