Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина накануне опубликовала пост по случаю дня рождения Алексея Батракова. Они встречаются.

«С днeм рождения, самый дорогой человек!

Я уверенна, что это только начало твоего прекрасного пути.

И спасибо родителям (я знаю, что они прочитают) за такого замечательного человека», – написала Ирина, которая на десять лет старше Батракова.