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  • Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения

Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения

10 июня 2025, 13:05
22

Бывшая футболистка «Локомотива» Ирина Подшибякина накануне опубликовала пост по случаю дня рождения Алексея Батракова. Они встречаются.

«С днeм рождения, самый дорогой человек!

Я уверенна, что это только начало твоего прекрасного пути.

И спасибо родителям (я знаю, что они прочитают) за такого замечательного человека», – написала Ирина, которая на десять лет старше Батракова.

  • Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно зимой.
  • Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
  • Батракову накануне исполнилось 20 лет. Подшибякиной 5 июля исполнится 30.

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Источник: телеграм-канал Ирины Подшибякиной
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (22)
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evgevg13
1749550055
Разницу в возрасте- это самое главное, что нужно было подчеркнуть желтопрессникам. Остальное шелуха.
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Красногорск_Фан
1749552213
Интимная жизнь пары их личное дело. тем более что с коллегой по профессии можно излить не только семя но и душу. Это скорее плюс. Футболист на поле выкладывается, претензий нет.
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FWSPM
1749552913
Этот еще женилку не отрастил а все туда же...))
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andr2112
1749553352
Про разницу в возрасте писать обязательно? Или, как думает автор, без этого будет неинтересно?
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vladik12
1749553366
...ровесников не ищет, как известно.
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Semenycch
1749554636
Охотница за большими деньгами?
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MaxRnD
1749557393
Уматерил
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801522-ОЛОНОВ-yandex
1749652555
Молодец бабёнка. Нюх на деньги точно присутствует. В 30 лет без этого ни как.
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Александр-Балашов-google
1749687079
Лох не мамонт, он не вымрет.
Ответить
Сергей-Глушков-google
1749718525
Батраков, могу со своей прабабушкой познакомить, она много интересных историй знает, она видела, как Каплан стреляла в Ленина на заводе Мехельсона..., который теперь в Правительстве...
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