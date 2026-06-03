В «Зените» назвали одну позицию, на которую будут искать усиление

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил, что клуб ищет нового нападающего.

– Первый трансфер «Зенит» уже произвeл – это переход защитника из «Балтики» Кевина Андраде. Какие сейчас основные позиции у команды на усиление?

– Я уже говорил, что планируется ли что-то на вход – говорить не буду. Трансферы любят тишину. Как только будет что-то конкретное, я сразу вам сообщу!

– Будет ли искаться конкурент Александру Соболеву на позицию нападающего?

– Логично, учитывая, что у нас всего один нападающий. Естественно, мы будем искать усиление на эту позицию.