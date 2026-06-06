Пономарев высмеял победу сборной России над Буркина-Фасо

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо.
- Команда Валерия Карпина в пятницу разгромила соперника со счетом 3:0.
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве. В первом тайме у буркинийцев удалился Мохамади Уэдраого.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня). Встреча состоится в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики».
- После сбора футболисты России уйдут в небольшой отпуск, после чего приступят к подготовке к новому сезону.
«Второй тайм буркинийцы бедненькие играли вдесятером вообще. Что здесь скажешь? Счeт по игре.
Хороший счeт в матче. Карпин после матча ходит и всех поздравляет. Конечно, чемпионат мира же выиграли.
Все африканские команды обыграли. Только Египту, правда, уступили. Нормально.
Конечно, я иронизирую сейчас. Но неинтересно такие матчи смотреть. Соперник играет в футбол любительского уровня», – сказал Пономарев.
Источник: Rusfootball