Пономарев высмеял победу сборной России над Буркина-Фасо

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо.

Команда Валерия Карпина в пятницу разгромила соперника со счетом 3:0.

Весь второй тайм Россия провела в большинстве. В первом тайме у буркинийцев удалился Мохамади Уэдраого.

Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня). Встреча состоится в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики».

После сбора футболисты России уйдут в небольшой отпуск, после чего приступят к подготовке к новому сезону.

«Второй тайм буркинийцы бедненькие играли вдесятером вообще. Что здесь скажешь? Счeт по игре.

Хороший счeт в матче. Карпин после матча ходит и всех поздравляет. Конечно, чемпионат мира же выиграли.

Все африканские команды обыграли. Только Египту, правда, уступили. Нормально.

Конечно, я иронизирую сейчас. Но неинтересно такие матчи смотреть. Соперник играет в футбол любительского уровня», – сказал Пономарев.