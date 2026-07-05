Пономарев – о сборной России на ЧМ-2026: «Заняла бы последнее место в любой группе»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев скептически оценил перспективы сборной России в случае ее участия в чемпионате мира.

«Вышла бы Россия из группы на ЧМ? Даже смешно говорить об этом. У нас не футбол, а ножной мяч. У нас привыкли только перекатывать мяч и надеяться на штрафные, пенальти и угловые.

На чемпионате мира играют прекрасные ребята: ловкие, координированные. А у нас деревянные Буратино от Папы Карло. Даже падают нескладно.

Наша команда заняла бы последнее место в любой группе. Ни с кем не справилась бы. Мы ведь и в товарищеских матчах проигрывали Чили и Египту. В советское время мы такие сборные, как Чили, даже за команды не считали», – сказал Пономарeв.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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