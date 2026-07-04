Пономарев дал совет Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не должен переходить в «Зенит».
Этим летом петербургский клуб безуспешно пытался купить его за 25-30 миллионов евро.
«Тюкавину не надо идти в «Зенит». Ехал бы за границу или оставался бы играть в любимом «Динамо». Непатриотично бегать из клуба в клуб.
В «Динамо» великолепная команда и условия. Что тебе ещe надо? Развивайся и сможешь сыграть в Европе», – сказал Пономарeв.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: Metaratings