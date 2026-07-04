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Пономарев дал совет Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»

Вчера, 15:55
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не должен переходить в «Зенит».

Этим летом петербургский клуб безуспешно пытался купить его за 25-30 миллионов евро.

«Тюкавину не надо идти в «Зенит». Ехал бы за границу или оставался бы играть в любимом «Динамо». Непатриотично бегать из клуба в клуб.

В «Динамо» великолепная команда и условия. Что тебе ещe надо? Развивайся и сможешь сыграть в Европе», – сказал Пономарeв.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Пономарев Владимир
Комментарии (7)
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ПалкоВводецъ007
1783170019
Он и не переходит. Для него поезд в чемпионство и трофеи ушёл безвозвратно. На его месте в Зените уже другой нападающий. Так что сиди в безтрофейнике и не хрюкай. Гыгыгы
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andrei-sarap-yandex
1783171189
ШУНИН тоже был патриот ДИНАМО ...и его динамили....ГУСЕВ постарался....легенда ???????? УМНЫЕ ВОЛОСЫ покинули дурную голову...СЕМЬЯ И ДЕТИ-превыше всего...а патриотизм это фуфло
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Дубина
1783171488
Костя иди иди к цыганям! заднеприводным станешь!!!
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СильныйМозг
1783172722
Правильно, будь как Шунин, потом, даже работу не предложат. Вроде, он бывший игрок ЦСКА, а говорит, как мясной отморозок.
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Hector вернулся
1783176320
Деду прописали подходящие таблетки
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boris63
1783237861
Обломалась Зинаида,не все такие как голубой дельфин.
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