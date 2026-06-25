Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на переход Георгия Джикии в «Локомотив».

«Я удивляюсь, как Джикия оказался в «Локомотиве». Он уже года три не защитник. Когда он за «Спартак» играл, я все время удивлялся, как так можно, потому что он даже мячи отнимать не умеет. Он еще и показушник, как был у нас Марио Фернандес.

А Джикии 33 года, е-мое! В «Локомотиве» не соображают совсем, что ли? Спросили бы совета Юрия Семина хотя бы. Нельзя же такие глупости делать.

«Локомотив» с Джикией ничего не выиграет, если он только в запасе не будет сидеть. Джикия никакой, его нельзя держать в команде высшей лиги. Да его даже во Второй лиге держать нельзя! Взяли пассажира, пускай теперь «Локомотив» с ним мучается.

Я думал, что он уже карьеру закончил, а тут такое. Мне вообще он был никогда неинтересен. Такие ребята хорошо кушают, а потом в запасе сидят.

С такими футболистами «Локомотиву» ничего хорошего не светит. Игроку заканчивать вовремя надо, а то будут поливать грязью.

Джикия ведь в «Спартаке» был неплох когда-то, карьера была на троечку с плюсом. Но ребята пользуются, что в футболе есть профаны, которые готовы давать контракты и платить», – сказал Пономарев.