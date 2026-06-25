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  • Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»

Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»

25 июня, 19:29
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на переход Георгия Джикии в «Локомотив».

«Я удивляюсь, как Джикия оказался в «Локомотиве». Он уже года три не защитник. Когда он за «Спартак» играл, я все время удивлялся, как так можно, потому что он даже мячи отнимать не умеет. Он еще и показушник, как был у нас Марио Фернандес.

А Джикии 33 года, е-мое! В «Локомотиве» не соображают совсем, что ли? Спросили бы совета Юрия Семина хотя бы. Нельзя же такие глупости делать.

«Локомотив» с Джикией ничего не выиграет, если он только в запасе не будет сидеть. Джикия никакой, его нельзя держать в команде высшей лиги. Да его даже во Второй лиге держать нельзя! Взяли пассажира, пускай теперь «Локомотив» с ним мучается.

Я думал, что он уже карьеру закончил, а тут такое. Мне вообще он был никогда неинтересен. Такие ребята хорошо кушают, а потом в запасе сидят.

С такими футболистами «Локомотиву» ничего хорошего не светит. Игроку заканчивать вовремя надо, а то будут поливать грязью.

Джикия ведь в «Спартаке» был неплох когда-то, карьера была на троечку с плюсом. Но ребята пользуются, что в футболе есть профаны, которые готовы давать контракты и платить», – сказал Пономарев.

  • 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
  • Георгий – воспитанник академии «Локо».
  • Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий Пономарев Владимир
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1782406038
Интересно, какие достижения у дедули, кроме шаблонных званий аля Мастер Спорта для Кутепова
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Красногорск_Фан
1782406567
Все верно сказал.
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itarzhovskiy
1782408167
Комментарий скрыт модератором
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Цугундeр
1782408284
) Кто, говорите, совсем не соображает?)
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slavа0508
1782409230
Да дед прав . если Локо на что то рассчитывает . то нужны совсем другие игроки . время Георгия ушло ...
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